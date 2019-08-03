Kazdağları'nı çiçek açtıracak projeyi incelediler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nın eteklerindeki Çıkrıkçı ovasında 750 dönüme yapılması projelendirilen Edremit Tarıma Dayalı (Süs Bitkileri ve Seracılık) İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı bölgede incelemelerde bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kuruluşu yapılan ve çalışmaları hızla devam eden Edremit Tarıma Dayalı (Süs Bitkileri-Seracılık) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak. 750 dönüm arazide sus bitkileri, kesme çiçekçilik ve fidan üretimi gerçekleştirilecek. Kazdağları'nın eteklerinde Edremit Çıkrıkçı ovasında verimli topraklarda jeotermal enerji kullanımına müsait bölgede bir çok sera ve üretim merkezi kurulacak.

Balıkesir Valiliği, Edremit Kaymakamlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ziraat Odası, Edremit Zeytin Borsası, Edremit İlçe Tarım Müdürlüğü, Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve üreticilerin ortaklığı ile hazırlana proje ile bölgede bin 500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Deniz yolu, hava yolu ve kara yolları kavşak noktasında olan bölge İzmir, İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlere yakınlığı ile iç pazara hitap ederken, hava yolu ve deniz yolu ile de yapılacak çalışmalar sonrasında dünya pazarlarına hitap edebilecek olan Edremit Tarıma Dayalı (Süs Bitkileri-Seracılık) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2020 yılına kadar yüzde yüz kapasiteye ulaşmış olacak.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı incelemeler kapsamında bölgede süs bitkileri üzerine üretim yapan bir serada incelemelerde bulundu. Daha sonra heyet projenin yapılacağı 750 dönümlük arazide yetkililerden bilgi aldı.

"Bölgenin kalkınması ve gelişmesi için bizler için çok önemli bir aşamayı geçmiş olacağız"

OSB Bölgesinde incelemeler yapan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Edremit'te sera organize sanayi bölgesi kurulacak. Süs bitkileri ağırlıklı olarak bölgede çalışmalar yapılacak. İnşallah önümüzdeki dönemde bunun semeresini, meyvelerini hep birlikte göreceğiz. Şu anda organize sanayi bölgesinin altyapısı tamamlandı. Ankara ile ilgili bazı işlerimiz var. Onları da tamamladıktan sonra 2020 gibi çalışmalar tamamlanmış olacak ve üretime geçilecek. Yaklaşık bin 500 kişilik istihdamı bünyesinde barındırmış olacak. Bizim bölgemizin en önemli eksiklerinden bir tanesi. Daha doğrusu ihtiyaçlarından bir tanesi. Burada istihdam sağlanması. Bunu da bu bölgede sağlamış olacağız. Gençlerimize yeni iş imkanları sağlamış olacağız. Bölgenin kalkınması ve gelişmesi için bizler için çok önemli bir aşamayı geçmiş olacağız" dedi.

Canbey, birlik ve beraberlik içinde yapılan çalışmaların başarıya ulaştığını ifade ederek, "Arkadaşlar şunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Burada bir çok kişinin emeği var. Bu tip çalışmalar kolay olmuyor. Birlik ve beraberlik içinde bu çalışmalar yapılabilir. Başta kaymakamamız Ali Sırmalı beyin, ticaret odamızın, ziraat odamızın çok büyük destekleri var. Valimiz bu konuda bizin gerçekten önümüzü ciddi anlamda açtı. Yardımcı oldu bize bu çalışmanın yapılması ile ilgili. Ekonomik katkı sağladı. Tarım Bakanlığımız aynı şekilde projeyi destekliyor. İnşallah bu proje gerçekleştiğinde bu birlik ve beraberliğin bir ürünü olarak önümüzdeki dönemde hem şehrimize hem bölgemize hem de ülkemize çok ciddi katma değeri hep birlikte sağlamış olacağız" diye konuştu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Bu işletme bizlere Edremit'te bu anlamda istihdamı geliştirmek için üretimi artırmak için bir proje başlattık. Yaklaşık bir yıl içinde bu süreci tamamladık. 24 Mayıs tarihi itibariyle Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişilik kazanmış durumda. Bu alanda 750 dönüm üzerinde yaklaşık 30'a yakın seramız olacak. Her bir serada yaklaşık ellişer kişi istihdam elde edilecek. Bu seraların ilçe ekonomisine yıllık yaklaşık 120 milyon liraya yakın bir katkısı olacak" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA