Kazdağları'ndan kart postalları aratmayan kar görüntüleri - Haberler
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Kazdağları'ndan kart postalları aratmayan kar görüntüleri

Kazdağları'ndan kart postalları aratmayan kar görüntüleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kazdağları'nda Perşembe gününden bu yana etkili olan kar yağışı durdu.

Kazdağları'nda Perşembe gününden bu yana etkili olan kar yağışı durdu. Kar yağışının ardından açan güneş ile birlikte Kazdağları'nda kart postalları aratmayan manzaralar oluştu. Kazdağları'nın karlı eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.

Kazdağları'nda geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı özellikle sürücüler için çileye dönmüştü. Bir çok araç yolda kalmış veya ilerlemekte güçlük çekmişti. Kar yağışının ardından açan güneş ile birlikte Kazdağları'nın eşsiz güzelliğine birde karın beyazlığı eklendi. Yeşil ve beyazın dansının hakim olduğu Kazdağları havadan drone ile görüntülendi. Kazdağları'nın beyaz örtüsü kartpostallık görüntüler ortaya koydu. - BALIKESİR

Kazdağları'ndan kart postalları aratmayan kar görüntüleri

Kazdağları'ndan kart postalları aratmayan kar görüntüleri

Kazdağları'ndan kart postalları aratmayan kar görüntüleri

Kazdağları'ndan kart postalları aratmayan kar görüntüleri

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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