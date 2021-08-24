KAZ DAĞLARI'NDAKİ YANGINA HAVA MÜDAHALESİ YENİDEN BAŞLADI
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KAZ DAĞLARI'NDAKİ YANGINA HAVA MÜDAHALESİ YENİDEN BAŞLADI

KAZ DAĞLARI'NDAKİ YANGINA HAVA MÜDAHALESİ YENİDEN BAŞLADI
Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel

BALIKESİR'de Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde dün sabah başlayan yangın gece boyu devam etti.

BALIKESİR'de Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde dün sabah başlayan yangın gece boyu devam etti. Gece ara verilen hava müdahalesi ise günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerle yeniden başladı. Kazdağı Milli Parkı'nda devam eden yangın, havadan drone ile görüntülendi. 

Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide dün sabah saat 09.18'de henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına, gün boyu 4 yangın söndürme uçağı ve 17 helikopter katıldı. Yangın, yaklaşık 50 hektar alanda etkili oldu. Saat 20.00 sıralarında ise havanın kararması nedeniyle hava müdahalesi sonlandırıldı. Dozer ve iş makineleri tarafından açılan yoldan bölgeye ulaşan 47 arazöz ile 250'den fazla orman işçisinin yangına müdahalesi sabaha kadar sürdü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.

KAZ DAĞLARI'NDAKİ YANGINA HAVA MÜDAHALESİ YENİDEN BAŞLADI
KAZ DAĞLARI'NDAKİ YANGINA HAVA MÜDAHALESİ YENİDEN BAŞLADI
KAZ DAĞLARI'NDAKİ YANGINA HAVA MÜDAHALESİ YENİDEN BAŞLADI
KAZ DAĞLARI'NDAKİ YANGINA HAVA MÜDAHALESİ YENİDEN BAŞLADI
KAZ DAĞLARI'NDAKİ YANGINA HAVA MÜDAHALESİ YENİDEN BAŞLADI
KAZ DAĞLARI'NDAKİ YANGINA HAVA MÜDAHALESİ YENİDEN BAŞLADI
KAZ DAĞLARI'NDAKİ YANGINA HAVA MÜDAHALESİ YENİDEN BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen

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KAZ DAĞLARI'NDAKİ YANGINA HAVA MÜDAHALESİ YENİDEN BAŞLADI - Haberler
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