Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları sabah saatleri itibariyle devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları sabah saatleri itibariyle devam ediyor

Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları sabah saatleri itibariyle devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kazdağları'nda dün çıkan yangın devam ediyor.

Kazdağları'nda dün çıkan yangın devam ediyor. Söndürme çalışmaları tüm gece karadan devam ederken, sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Dağları kaplayan beyaz duman havadan da görüntülendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Beldesi Kavurmacılar Mevkii'nde dün başlayan orman yangını devam ediyor. Dün hava kararana kadar 17 helikopter 4 uçak müdahale ederken, karadan da 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 250'ye yakın personel karadan gece boyunca da çalışmalarını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeden tekrar beyaz dumanların yükseldiği görülürken, helikopterler de yangına müdahaleye başladı. Gün içerisinde yangının kontrol altına alınması bekleniyor. Bölgede şu an rüzgarın etkili olmaması da ekiplerin lehine olarak değerlendiriliyor. Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi. - BALIKESİR

Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları sabah saatleri itibariyle devam ediyor
Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları sabah saatleri itibariyle devam ediyor
Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları sabah saatleri itibariyle devam ediyor
Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları sabah saatleri itibariyle devam ediyor
Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları sabah saatleri itibariyle devam ediyor
Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları sabah saatleri itibariyle devam ediyor
Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları sabah saatleri itibariyle devam ediyor
Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları sabah saatleri itibariyle devam ediyor
Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları sabah saatleri itibariyle devam ediyor
Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları sabah saatleri itibariyle devam ediyor
Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları sabah saatleri itibariyle devam ediyor
Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları sabah saatleri itibariyle devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi hastanede yaşamını yitirdi
Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi hastanede yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Jens Stoltenberg
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Gervinho Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları sabah saatleri itibariyle devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 08:32:13. #1.15#

title