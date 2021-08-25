Kazdağları'ndaki yangın bölgesinde kayalıklardan düşen orman işletme şefi yaralandı
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Kazdağları'ndaki yangın bölgesinde kayalıklardan düşen orman işletme şefi yaralandı

Kazdağları'ndaki yangın bölgesinde kayalıklardan düşen orman işletme şefi yaralandı
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi civarında Kazdağları'nda çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili soğutma çalışmasına katılan bir görevli, kayalıklardan düşerek yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi civarında Kazdağları'nda çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili soğutma çalışmasına katılan bir görevli, kayalıklardan düşerek yaralandı.

Gönen Orman İşletme Şefi Ahmet İrem Türken, soğutma çalışmasının sürdüğü yangın bölgesinde kayalık alanda yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Yaralanan Türken için olay yerine ekipler yönlendirildi.

Zor arazi şartlarında bölgeye ulaşan Balıkesir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kalçasında kırık oluşan Türken'e müdahalede bulundu.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla halat ve sedye kullanılarak düz bir alana çıkarılan Türken, 4x4 arazi ambulansına ile taşınarak 112 Acil Servis görevlilerine teslim edildi.

Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Türken'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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Kazdağları'ndaki yangın bölgesinde kayalıklardan düşen orman işletme şefi yaralandı - Haberler
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