Kazdağları'ndaki orman yangını rüzgârın etkisiyle büyüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazdağları'ndaki orman yangını rüzgârın etkisiyle büyüyor

Kazdağları'ndaki orman yangını rüzgârın etkisiyle büyüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Saat 10.30 sıralarında Güre Mahallesinin Kavurmacılar mevkiinde orman yangını çıktı Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan, helikopter ise havadan müdahale ediyor. Çamlık ve kayalık alandaki yangına bir tanesi 6 ton su kapasiteli olmak üzere 4 helikopterler müdahale ediyor. Bölgeye takviye itfaiye ekipleri istenirken, yangın söndürme uçağının gelmesi bekleniyor. Rüzgarın şiddetinin arttığı öğrenilirken, yangın büyümeye devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tren otomobili biçti, anne ve oğlu feci şekilde can verdi
Tren otomobili biçti, anne ve oğlu feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Burcu Biricik Davut Güloğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Lionel Messi Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kazdağları'ndaki orman yangını rüzgârın etkisiyle büyüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.08.2021 12:40:18. #1.13#

title