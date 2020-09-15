Son dakika haberleri... Kazdağları'ndaki orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü
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Son dakika haberleri... Kazdağları'ndaki orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü

Son dakika haberleri: Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

15.09.2020 01:07 | Son Güncelleme: 15.09.2020 01:16

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Edremit Körfezi'ni Çanakkale'nin yenice ilçesine bağlayan dağ yolunda devriye gezen jandarma trafik ekipleri, Kazdağları Talimalanı mevkisinde bulunan mesire alanında çıkış sebebi henüz bilinmeyen orman yangını olduğunu fark etti.

Ekipler, durumu Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi. Yangın yerine sevk edilen 2 arazöz ve bir tankerle alevlere müdahale edildi.

Bölgede sert esen poyraza rağmen jandarmanın dikkatiyle erken müdahale ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında 200 metrekarelik alandaki kızılçam ağaçları zarar gördü.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapılıyor.

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Son dakika haberleri... Kazdağları'ndaki orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü

Kaynak: AA

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