Kazdağları'nda zorlu kurtarma çalışmaları görüntülendi - Haberler
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Kazdağları'nda zorlu kurtarma çalışmaları görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kazdağları'nda zorlu kurtarma çalışmaları görüntülendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda 17 askeri personel ve 4 belediye işçisinin kar yağışı nedeniyle mahsur kalması sonrasında kurtarma çalışmaları zorlu şartlara rağmen devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda 17 askeri personel ve 4 belediye işçisinin kar yağışı nedeniyle mahsur kalması sonrasında kurtarma çalışmaları zorlu şartlara rağmen devam ediyor. Kurtarma ekiplerinin zorlu çalışması kameralara yansıdı. Yansıyan görüntülerde bölgede çetin hava şartları dikkatleri çekti. Ağır iş makineleri kurtarma bölgesinde yol açma çalışmalarına devam ederken kar yüksekliğinin zaman zaman 3 metreye ulaştığı görüldü. - BALIKESİR

Kazdağları'nda zorlu kurtarma çalışmaları görüntülendi

Kazdağları'nda zorlu kurtarma çalışmaları görüntülendi

Kazdağları'nda zorlu kurtarma çalışmaları görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, kar, 3. Sayfa, Haber

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