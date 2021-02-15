BALIKESİR - Kazdağları'nda yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu
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BALIKESİR - Kazdağları'nda yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

15.02.2021 20:05 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:24

Balıkesir'in Edremit ile Çanakkale'nin Yenice ilçelerini birbirine bağlayan ve Kazdağları'ndan geçen kara yolunda buzlanma nedeniyle kayan araçlar ulaşımı aksattı.

Balıkesir'in Edremit ile Çanakkale'nin Yenice ilçelerini birbirine bağlayan ve Kazdağları'ndan geçen kara yolunda buzlanma nedeniyle kayan araçlar ulaşımı aksattı.

Kazdağları'ndaki kara yolunda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kapanan yollar greyder ve iş makineleri yardımıyla açılırken kara yolları ekipleri de ulaşımı sağlamak amacıyla tuzlama yapıyor.

Ekipler, Edremit-Yenice kara yolunu açık tutmak için yoğun çaba harcıyor. Yolda kayan araçlar, belediyeye ait iş makineleri yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Yolda buzlanma ve kayan araçlar yüzünden mahsur kalanlara da Edremit Belediyesi ekipleri tarafından yiyecek, maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Bölgedeki dağ evlerinin yolu da ekiplerce açıldı.

Yol açma ve kumanya dağıtım çalışmalarını yerinde inceleyen Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazdağları Hanlar bölgesinde iki gündür yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığını söyledi.

Edremit Belediyesi Fen İşleri ile diğer ekiplerin çalışması sonucu yolların açıldığını belirten Canlı, "Birkaç tır kaymış. Belediye ekiplerimiz onlara yardım etti. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde insanlara yardım etmeye çalışıyor. Hanlar bölgesinde yaşam olan birkaç nokta bulunuyor. Burada yaşayan vatandaşlarımıza hijyen kurallarına uygun belediyemizden getirdiğimiz temel ihtiyaçlarını verdik. 24 saatin sonunda ulaşım açıldı." dedi.

Bölgede yol açma çalışmalarında Edremit Belediyesine ait 2 ağır iş makinesi, greyder, arazi aracı ve Karayolları'na ait kar kürüme ve tuzlama aracı görev aldı.

Öte yandan ekipler tarafından Kazdağları bölgesindeki sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

BALIKESİR - Kazdağları'nda yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu
BALIKESİR - Kazdağları'nda yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu
BALIKESİR - Kazdağları'nda yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu
BALIKESİR - Kazdağları'nda yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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