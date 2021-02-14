Kazdağları'nda yoğun kar nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı
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Kazdağları'nda yoğun kar nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı

14.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:16
Kazdağları'nda yoğun kar nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı

Kazdağları'nda etkili olan kar, Balıkesir'in Edremit ile Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasındaki kara yolunda çok sayıda aracın mahsur kalmasına neden oldu.

Kazdağları'nda etkili olan kar, Balıkesir'in Edremit ile Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasındaki kara yolunda çok sayıda aracın mahsur kalmasına neden oldu.

Kar kalınlığının 40 santimetreye yaklaştığı Çınarlı Han ve Hanlar mevkilerinde yağış devam ediyor.

Kazdağları'ndan geçen ve iki ilçeyi birbirine bağlayan yolda da ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede araçlarıyla mahsur kalanlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ve ilçe belediyesi ekiplerince araçlarından alınarak Edremit'e götürüldü. Çalışmalara bölgedeki vatandaşlar da destek verdi.

Karayolları ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Tipinin de etkili olması, ekiplere zor anlar yaşatıyor.

Mahsur kalan araçların kurtarılması için iş makinesiyle yardım eden Ali Kandemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolda kalanların Allah yardımcıları olsun. Yol çok kötü. Yolda bayağı bir buz var." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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