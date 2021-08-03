Kazdağları'nda yangınlara karşı Yunus devriyesi
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Kazdağları'nda yangınlara karşı Yunus devriyesi

Kazdağları'nda yangınlara karşı Yunus devriyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tüm yurt genelinde etkili olan orman yangınları devam ederken balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda polis Yunus Timleri devriye görevine başladı.

Tüm yurt genelinde etkili olan orman yangınları devam ederken balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda polis Yunus Timleri devriye görevine başladı. Oluşturulan sorumluluk alanlarında ormanlık alanlarda 7 gün 24 saat devriye görevi icra ediyorlar.

Yurt genelinde etkili olan orman yangınların sonrasında Kazdağları'nı korumak için tüm kamu kurum ve kuruluşları teyakkuza geçti. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yunus Timleri, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'nde gelen takviye ekipler ile birleştirilerek Kazdağları'nda olası yangın olaylarını önlemek için devriye görevine başladı. Yunus Timleri Kazdağları'nda belirlenen sorumluluk alanlarında 7 gün 24 saat görev icra ediyorlar. 10 Yunus motorsikleti ile yapılan görevlere zaman zaman Çevik ve Asayiş Şube ekipleri de destek veriyor. Uygulamanın yangın sezonu sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. Yunus ekipleri bölgede Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile de senkronize bir çalışma sürdürüyor. - BALIKESİR

Kazdağları'nda yangınlara karşı Yunus devriyesi
Kazdağları'nda yangınlara karşı Yunus devriyesi
Kazdağları'nda yangınlara karşı Yunus devriyesi
Kazdağları'nda yangınlara karşı Yunus devriyesi
Kazdağları'nda yangınlara karşı Yunus devriyesi
Kazdağları'nda yangınlara karşı Yunus devriyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kazdağları'nda yangınlara karşı Yunus devriyesi - Haberler
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