Kazdağları'nda yangın tedbirleri kapsamında Yunus ekipleri de devriye görev yapıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, orman işletme ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Edremit Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri de Kazdağları'nda devriye görevine başladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, orman işletme ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Edremit Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri de Kazdağları'nda devriye görevine başladı.

Yunuslar, oluşturulan sorumluluk sahalarındaki ormanlık alanlarda 7 gün 24 saat görev yaparak olası yangınlara karşı denetimlere destek oluyor.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerle koordineli bir şekilde çalışma sürdüren motosikletli ekipler, zorlu arazi koşullarında seyrediyor, vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Ormanlarda olası bir alevlenme görmeleri durumunda yetkililerle de iletişime geçen ekipler, yangın riski ortadan kalkana kadar görevlerini sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik