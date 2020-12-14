Kazdağları'nda sis trafiği olumsuz etkiliyor
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Kazdağları'nda sis trafiği olumsuz etkiliyor

14.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:00

Kazdağları'nda sis trafiği olumsuz etkiliyor Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini bağlayan ve Kazdağları' ndan geçen kara yolunda oluşan sis trafiği olumsuz etkiliyor.

Kazdağları'nda sis trafiği olumsuz etkiliyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini bağlayan ve Kazdağları' ndan geçen kara yolunda oluşan sis trafiği olumsuz etkiliyor.

Kazdağları'nda meydana gelen yoğun sis araç trafiğini olumsuz etkiliyor. Zaman zaman 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Kara yolunun 18 ila 25. kilometreleri arasında Hanlar Girit'inde etkili olan sise karşı sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Kazdağları'nda sis trafiği olumsuz etkiliyor
Kazdağları'nda sis trafiği olumsuz etkiliyor
Kazdağları'nda sis trafiği olumsuz etkiliyor
Kazdağları'nda sis trafiği olumsuz etkiliyor
Kazdağları'nda sis trafiği olumsuz etkiliyor
Kazdağları'nda sis trafiği olumsuz etkiliyor
Kazdağları'nda sis trafiği olumsuz etkiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS

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