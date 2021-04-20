Kazdağları'nda seyir terası yapımı tamamlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nın 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu'nda seyir terası yapıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nın 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu'nda seyir terası yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde bölgeye kazandırılan seyir terasıyla, bölge turizminin güçlendirilmesi ve dört mevsim turizm faaliyetleriyle geceleme oranının artırılması hedefleniyor.

Terası yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, turizmi 12 aya yayacak çalışmalar gerçekleştirdiklerini, seyir terasının da bu kapsamda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Terasın bölgedeki turizme hareketlilik getireceğini bildiren Yılmaz, "Burası, ziyaret edenlere Kazdağları'nın muhteşem güzelliklerini sunacak, seyir zevki yüksek güzel bir yer haline geldi. Doğal dokuya uygun bir şekilde inşa edilen bu terasla Kazdağları'mızın zenginliğini ve güzelliğini en iyi şekilde tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak