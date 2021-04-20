Kazdağları'nda seyir terası yapımı tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazdağları'nda seyir terası yapımı tamamlandı

Kazdağları'nda seyir terası yapımı tamamlandı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nın 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu'nda seyir terası yapıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nın 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu'nda seyir terası yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde bölgeye kazandırılan seyir terasıyla, bölge turizminin güçlendirilmesi ve dört mevsim turizm faaliyetleriyle geceleme oranının artırılması hedefleniyor.

Terası yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, turizmi 12 aya yayacak çalışmalar gerçekleştirdiklerini, seyir terasının da bu kapsamda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Terasın bölgedeki turizme hareketlilik getireceğini bildiren Yılmaz, "Burası, ziyaret edenlere Kazdağları'nın muhteşem güzelliklerini sunacak, seyir zevki yüksek güzel bir yer haline geldi. Doğal dokuya uygun bir şekilde inşa edilen bu terasla Kazdağları'mızın zenginliğini ve güzelliğini en iyi şekilde tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

Topraksız çilek üretimiyle 4 kat daha fazla ürün almaya başladı
Topraksız çilek üretimiyle 4 kat daha fazla ürün almaya başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Nikos Dendias Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mete Kalkavan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kazdağları'nda seyir terası yapımı tamamlandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:00:43. #1.14#

title