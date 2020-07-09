Kazdağları'nda ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Kazdağları'nda ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Havran ilçesinde, karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Kazdağları'nda ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
09.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:52

Balıkesir'in Havran ilçesinde, karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Söğütlü Çeşme mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ormandan dumanlar yükseldiğini gören gözetleme kulesi görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait helikopter sevk edildi.

Havadan başlatılan söndürme çalışmalarına ekipler karadan iki arazöz ve bir tankerle müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen ve 100 metrekarelik alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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