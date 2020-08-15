Kazdağları'nda ormana giriş ve çıkışlar valilik tarafından yasaklandı
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Kazdağları'nda ormana giriş ve çıkışlar valilik tarafından yasaklandı

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "Balıkesir İli dahilindeki tüm ormanlık alanlara giriş çıkışlar, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ve çadırlı kamp yapılması yasaklanmıştır" denildi.

Kazdağları'nda ormana giriş ve çıkışlar valilik tarafından yasaklandı
15.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:23

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "Balıkesir İli dahilindeki tüm ormanlık alanlara giriş çıkışlar, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ve çadırlı kamp yapılması yasaklanmıştır" denildi. Belirlenen mesire yerlerinde ise 09.00 ile 20.00 saatleri arasında mangal ve semaver yakılmasına izin verilecek.

Balıkesir Valiliğinin yaptığı yazılı açıklama ile Özellikle Kazdağları'ndaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Yapılan yazılı açıklamada "Orman idaresinden ihaleli/tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman idaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç olmak üzere 15 Eylül 2020 tarihine kadar 1'inci maddede belirtilen alanlar dışında, Balıkesir İli dahilindeki tüm ormanlık alanlara giriş çıkışlar, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ve çadırlı kamp yapılması yasaklanmıştır." denildi. Kazdağları'nda gündüz saatlerinde ise Havran İlçesindeki Kumluca A Tipi Mesire Alanı, Havran İlçesindeki Talimalanı B Tipi Mesire Alanı, Edremit İlçesindeki Hasan Boğuldu Günübirlik Kullanım Alanı, Edremit İlçesindeki Pınarbaşı Günübirlik Kullanım Alanı ve Edremit İlçesindeki (Altınoluk) Darıdere Tabiat Parkı'nda kontrollü şekilde mangal ve semaver yakılmasına izin verilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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