Kazdağları'nda mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 belediye işçisine ulaşıldı (3) - Haberler
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Kazdağları'nda mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 belediye işçisine ulaşıldı (3)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kazdağları'nda mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 belediye işçisine ulaşıldı (3)

16 SAATTE ULAŞILDI Kazdağları'nda, nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve tipi nedeniyle bölgede mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi personeline, 16 saat sonra ulaşıldı.

BALIKESİR (DHA) - 16 SAATTE ULAŞILDI

Kazdağları'nda, nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve tipi nedeniyle bölgede mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi personeline, 16 saat sonra ulaşıldı. Mahsur kalan 21 kişiye, kara yolundan giden ekiplerin ulaştığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Kaz Dağı, Güncel, Haber

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