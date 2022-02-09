Kazdağları'nda mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 belediye işçisine ulaşıldı (3)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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16 SAATTE ULAŞILDI Kazdağları'nda, nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve tipi nedeniyle bölgede mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi personeline, 16 saat sonra ulaşıldı.
BALIKESİR (DHA) - 16 SAATTE ULAŞILDI
Kazdağları'nda, nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve tipi nedeniyle bölgede mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi personeline, 16 saat sonra ulaşıldı. Mahsur kalan 21 kişiye, kara yolundan giden ekiplerin ulaştığı belirtildi.
Demirören Haber Ajansı - Güncel