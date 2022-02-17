Kazdağları'nda karlı çam ormanında metrelerce yüksekte budama mesaisi

Kütahya'nın Simav ilçesinden gelerek Balıkesir'deki ormanlık alanlarda budama yapan işçiler, Kazdağları'nın 1200 metre rakımlı Koçera mevkisinde 35-40 metrelik ağaçlarda çalışıyor.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Gürgendağ İşetme Şefliği sorumluluk alanında 18,5 hektar alanda görevli işçiler, yaklaşık 10 günde 500 ağacı budamak için mesaiye başladı.

İşçiler, karaçam ağaçlarına tırmanmadan önce "ayakman" olarak bilinen çivili paletleri ayaklarına geçiriyor. Çivi şeklinde sivri demirlerle kaplı halatı bellerine kancayla bağlayıp başlarına baret takan işçiler, motorlu testerelerini omuzlarına asarak ağaçların tepesinde budama yapıyor.

Yetişmiş budama işçisi bulmak zor

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Orman Genel Müdürlüğünün stratejik planları çerçevesinde ormanların sürekli işletilebilmesi amacıyla doğal gençleştirme yaptıklarını bildirdi.

Bu kapsamda 18,5 hektar sahada 2014'te çalışma başlatıldığını ve genç fidanlar elde edildiğini belirten Kayıran, "Bu, tamamen ağaçların kendi tohumlarından elde edilen gençlik. Bunu elde ettikten sonra gençliğin en az zayiatla, üzerindeki ağaçların kesilip sahadan çıkarılması amacıyla budama işlemini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Budama için yetişmiş eleman bulmanın zor olduğunu kaydeden Kayıran, "4 kişilik ekibimiz var. Buradaki esas kriter, yetiştirdiğimiz gençliklerin biyolojik bağımsızlığını kazanmış olması." dedi.

"İş güvenliğini alıyoruz, çıkıyoruz"

Tırmandıkları karaçamların üzerinde adeta akrobasi hareketleri yaparak dalları kesen işçilerden Rahim Çetin ise 15 yıldır meslekte olduğunu, her işteki gibi bunun da acemilik döneminin bulunduğunu söyledi.

Zamanla mesleğin kalfalık, profesyonellik aşamasına geçildiğini anlatan Çetin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ormandaki genç fidanların güneş görmesi, daha rahat büyümesi için gölgede kalmaması açısından ağaçların dallarını buduyoruz. Bir nevi büyük ağaçlara kuaförlük yapıyoruz. Nasıl bir insan kuaföre gidince rahatlıyorsa orman da öyle rahatlıyor. Yaptığımız iş zor ama emniyet kemerimiz, çeki halatımız, ayakmanlarımız var. İş güvenliği açısından yelek, baret kullanıyoruz. Eldivenlerimiz var. Bu şekilde çalışıyoruz."

Enver Çetin ise 1996'dan beri budamacılık yaptığını, önceleri korktuğunu ancak zamanla alıştığını belirtti.

İşlerinin zor ve güzel yanlarını aktaran Çetin, "İş güvenliğini alıyoruz, çıkıyoruz çamın tepesine. Dalları 5-10 santimetre boyunda keserek aşağı indiriyoruz, alttaki genç fidanları kırmamak şartıyla tek tek keserek. Bu işi yapan şu anda 6-7 kişi var. Gençlere tavsiye ediyoruz ama 'Bu işi yapmayacağız.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Günde ortalama 20 ağacı budayan her bir işçiye yaklaşık 1000 lira yevmiye ödeniyor.