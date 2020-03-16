Kazdağları'nda kar yağışı ulaşımı etkiliyor BALIKESİR ile Çanakkale il sınırında bulunan Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor.

BALIKESİR ile Çanakkale il sınırında bulunan Kazdağları 'nda kar yağışı etkili oluyor. Yağış ulaşımı olumsuz etkilenirken, Karayolları ekipleri yolları açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Edremit ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi sınırlarındaki Kazdağları'nda sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle yüksek kesimdeki yollarda ulaşım olumsuz etkilendi. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yol zaman zaman kapandı. Karayolları 141. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yolun trafiğe açık tutulabilmesi için çalışma başlattı. Ekipler, Kazdağları'nın Hanlar ve Kapanca mevkisinde sık sık kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

- Balıkesir

Kaynak: DHA