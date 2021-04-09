Kazdağları'nda kar manzaraları havadan görüntülendi
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Kazdağları'nda kar manzaraları havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kazdağları'nda kar manzaraları havadan görüntülendi

Kazdağları'na onlarca yıl aradan sonra nisan ayında kar yağdı.

Kazdağları'na onlarca yıl aradan sonra nisan ayında kar yağdı. Kazdağları'nın beyaz güzelliği havadan görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışının ardından Kazdağları tekrar beyaza büründü. Kazdağları'nda kar kalınlığı bazı bölgelerde 5 santimetreyi aştı. Eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan Kazdağları'nın kar yağışı sonrasında beyaz güzellikleri havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Kazdağları büyüledi. Balıkesir'in Havran ve Çanakkale'nin Yenice ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrasında doğaseverler bölgeye büyük ilgi gösterdi. - BALIKESİR

Kazdağları'nda kar manzaraları havadan görüntülendi
Kazdağları'nda kar manzaraları havadan görüntülendi
Kazdağları'nda kar manzaraları havadan görüntülendi
Kazdağları'nda kar manzaraları havadan görüntülendi
Kazdağları'nda kar manzaraları havadan görüntülendi
Kazdağları'nda kar manzaraları havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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