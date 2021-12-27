Kazdağları'nda kar keyfi yaşadılar

Burhaniye ilçesinde, kar özlemi çeken vatandaşlar Kazdağları'na akın etti. Hafta sonunu Kazdağları'nda geçiren yüzlerce vatandaş, kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.

Burhaniye'de kar özlemi çeken vatandaşlar, Kazdağları'na akın etti. Hanlar mevkiine giden genç yaşlı yüzlerce insan piknik yaparken kar topu oynadı ve kardan adam yaptı. Burhaniye'ye uzun zamandır kar düşmediğini anlatan inşaat ustası Kemal İşi, Kazdağı'nın eşsiz manzarasının insanları çektiğini söyledi. 4 aile ile birlikte Kazdağları'na gittiklerini anlatan Kemal İşi, "Ören'de oturuyorum. Burhaniye'ye yıllardır kar düşmüyor. Kazdağları'ndaki karı karşıdan seyrediyoruz. Bugün de Kazdağları'na geldik. Burada çocuklar kartopu oynadı ve kardan adam yaptı. Hep birlikte eğlendik. Kazdağları çok güzel. Herkesin görmesini isterim" dedi. - BALIKESİR