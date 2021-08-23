Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan 3 helikopterle, karadan da çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracıyla alevlere müdahale ediyor.

Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor.

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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