Son dakika haberi! BALIKESİR - Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
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Son dakika haberi! BALIKESİR - Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına havadan müdahale sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına havadan müdahale sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sürüyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce söndürme çalışmalarına gece boyunca karadan devam edildi.

Arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle iş makineleri ile yol açılarak ekiplerin geçişi sağlandı.

Sabahın ilk ışıklarıyla Edremit Koca Seyit Havalimanı'ndan havalanan helikopterler de çalışmaya katıldı. Helikopterler, Kızılkeçili Mahallesi mevkisinde Orman Bölge Müdürlüğüne ait havuzdan su alarak yangına müdahale ediyor.

Çalışmalara, AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE ve sağlık ekipleri de destek veriyor.

Son dakika haberi! BALIKESİR - Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
Son dakika haberi! BALIKESİR - Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
Son dakika haberi! BALIKESİR - Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
Son dakika haberi! BALIKESİR - Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
Son dakika haberi! BALIKESİR - Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
Son dakika haberi! BALIKESİR - Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
Son dakika haberi! BALIKESİR - Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
Son dakika haberi! BALIKESİR - Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
Son dakika haberi! BALIKESİR - Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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