Kazdağları'nda bulut geçişleri hayatı olumsuz etkiliyor

Poyraz yönlü rüzgarın etkisiyle Marmara bölgesinden gelen yoğun bulut tabakasının Kazdağları üzerinden Ege bölgesine geçişleri sırasında Balıkesir'in Edremit İlçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Poyraz yönlü rüzgarın etkisiyle Marmara bölgesinden gelen yoğun bulut tabakasının Kazdağları üzerinden Ege bölgesine geçişleri sırasında Balıkesir'in Edremit İlçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Bölgede etkili olan poyraz rüzgarı ile sıcaklıklar düşerken, Marmara üzerinden gelen yoğun bulutlu hava Kazdağları üzerinden Ege'ye geçiş yapıyor. Bulut geçişleri sırasında Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesin arasında Kazdağlarından geçen yolda zaman zaman görüş 10 metreye kadar düşüyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde etkili olan bulut geçişleri sürücülere zor anlar yaşatıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı