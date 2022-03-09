Kazdağları'nda aniden bastıran kar sürücülere zor anlar yaşattı - Haberler

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Kazdağları'nda aniden bastıran kar sürücülere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kazdağları'nda aniden bastıran kar sürücülere zor anlar yaşattı

Balıkesir'in Havran, Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçesi yüksek kesimlerine kar yağışı beklenenden önce gelince hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Balıkesir'in Havran, Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçesi yüksek kesimlerine kar yağışı beklenenden önce gelince hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler Kazdağları'nda ilerlemekte güçlük çekince yol kenarlarında beklemek zorunda kaldı.

Meteoroloji'nin hafta ortası için uyarı yaptığı kar yağışı Kazdağları'na erken gelince Edremit Yenice Karayolunda sürücüler karla kaplanan yolda zor anlar yaşadı. Karda ilerleyemeyen sürücüler yol kenarlarında park ederek ekiplerin yolları açmasını beklediler. Edremit Belediyesi ve Karayolları ekipleri ise bölgede çalışmalara başladı. Yetkililer bölgede zorunlu olmadıktan sonra sürücülerin bu yol kesimini kullanmamaları, kullanacak sürücülerin ise kar lastiği ve zincir bulundurmadan yola çıkmamaları gerektiğini ifade ettiler. - BALIKESİR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, kar, 3. Sayfa, Haberler

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