Kazdağları'na ziyaretçi akını

Edremit ilçesinde, Kazdağları ziyaretçi akınına uğradı.

Edremit ilçesinde, Kazdağları ziyaretçi akınına uğradı. Burhaniye ilçesinde, Kazdağı turları düzenleyen Mustafa Natıroğlu, özellikle Kurban Bayramı'nda büyük ziyaretçi akını olduğunu söyledi.

Edremit Körfezinde, endemik bitkileri ve doğal güzelliği ile büyük ilgi gören Kazdağları Milli Parkı ziyaretçi akınına uğradı. Binlerce vatandaş, Kazdağı'nın zirvesindeki Sarıkız Tepesine tırmanırken, Kazdağı'nın endemik bitkileri ve cam seyir terası ile bol bol fotoğraf çektirdi. Bayramda ziyaretçi akını yaşandığını anlatan turist rehberi Mustafa Natıroğlu, Kazdağları'na rekor sayıda ziyaretçi geldiğini anlattı. Kazdağı gezilerine Almanya'da yaşayan gurbetçilerin de büyük ilgi gösterdiğini anlatan Natıroğlu, "Ben yıllardır Kazdağları'na geziler düzenliyorum. Bu dönemde olduğu kadar ilgi görmedim. Her gün binlerce ziyaretçi geliyor. Kazdağları'nın zirvesinde bulunan Sarıkız Tepesi ve bu yıl hizmete giren cam seyir terası büyük ilgi gören yerler arasında. Kazdağı'nın endemik bitkileri de büyük ilgi görmektedir. Gezilere katılan vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor. Yoğunluğun sonbahara kadar devam edeceğini umuyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı