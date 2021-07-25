Kazdağları'na ziyaretçi akını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazdağları'na ziyaretçi akını

Kazdağları'na ziyaretçi akını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edremit ilçesinde, Kazdağları ziyaretçi akınına uğradı.

Edremit ilçesinde, Kazdağları ziyaretçi akınına uğradı. Burhaniye ilçesinde, Kazdağı turları düzenleyen Mustafa Natıroğlu, özellikle Kurban Bayramı'nda büyük ziyaretçi akını olduğunu söyledi.

Edremit Körfezinde, endemik bitkileri ve doğal güzelliği ile büyük ilgi gören Kazdağları Milli Parkı ziyaretçi akınına uğradı. Binlerce vatandaş, Kazdağı'nın zirvesindeki Sarıkız Tepesine tırmanırken, Kazdağı'nın endemik bitkileri ve cam seyir terası ile bol bol fotoğraf çektirdi. Bayramda ziyaretçi akını yaşandığını anlatan turist rehberi Mustafa Natıroğlu, Kazdağları'na rekor sayıda ziyaretçi geldiğini anlattı. Kazdağı gezilerine Almanya'da yaşayan gurbetçilerin de büyük ilgi gösterdiğini anlatan Natıroğlu, "Ben yıllardır Kazdağları'na geziler düzenliyorum. Bu dönemde olduğu kadar ilgi görmedim. Her gün binlerce ziyaretçi geliyor. Kazdağları'nın zirvesinde bulunan Sarıkız Tepesi ve bu yıl hizmete giren cam seyir terası büyük ilgi gören yerler arasında. Kazdağı'nın endemik bitkileri de büyük ilgi görmektedir. Gezilere katılan vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor. Yoğunluğun sonbahara kadar devam edeceğini umuyorum" dedi. - BALIKESİR

Kazdağları'na ziyaretçi akını
Kazdağları'na ziyaretçi akını
Kazdağları'na ziyaretçi akını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Derya Yanık Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Buse Varol Düm Tek Tek Bülent Serttaş Mohammed Al Saloussi
Spor Can Bartu Aytaç Kara Burak Elmas Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kazdağları'na ziyaretçi akını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 13:26:22. #1.16#

title