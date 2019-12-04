Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı

04.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:42

Kazdağları'nın, Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerine bakan yüzünün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Bölgede gece geç saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağış nedeniyle Çanakkale'nin Yenice ile Balıkesir'in Edremit ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı Kazdağları'ndan geçen kara yolunda ekipler buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Ekipler, devam eden kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Hanlar ve Kapanca mevkileri, sabah başlayan kar yağışından dolayı beyaza büründü.

Mevsimin ilk karının yağmasıyla bazı vatandaşlar, belgesellik manzaraları fotoğraflamak ve öz çekim yapmak için Kazdağları'na çıktı.

Kaynak: AA