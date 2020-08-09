Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangını söndürüldü Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangını söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi üst kısmında yer alan Kazdağları Milli Parkı sahasında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yangın gözetleme kulesi Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne milli park alanından dumanların yükseldiğini bildirdi.

İhbarın alınması üzerine bölgeye 3 arazöz ve 2 tanker sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 300 metrekarelik alandaki kızılçam ağaçlarının zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA