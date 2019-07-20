Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği üyesi Foça Belediyesi'nin Başkanı Fatih Gürbüz; Kirazlı Atikhisar Havzasında yürütülen metalik madencilik faaliyetlerinin bölgede yarattığı büyük zarara karşı "Kazdağları Hepimizin" mesajı vermek için 19 Temmuz günü Çanakkale İskele Meydanı'nda düzenlenen geniş katılımlı basın açıklamasına katıldı.

Başkan Fatih Gürbüz; ''Çevremizi ve çocuklarımızın geleceğini yok etmeye çalışan her türlü davranışın karşısında olacağız. Yöremizde ve çevremizde meydana gelen doğa düşmanı faaliyetleri engellemek için, hukuksal mücadelemizin yanında haklı tepkilerimizi dile getireceğiz''dedi.

Çanakkale'nin tek içme ve kullanma suyu kaynağının yer aldığı Kirazlı Atikhisar Havzası'nda yürütülen metalik madencilik faaliyetlerinin yerinde incelendiği ve alanda oluşan tahribatın gözlemlendiği teknik geziyle başlayan gün, İskele Meydanı'ndaki basın açıklaması ile devam etti. Ege ve Marmara Bölgeleri'nden 34 belediyenin üye olduğu Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'nin ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, konuya ilişkin ortak basın açıklamasını okudu.

Çevre etkinliği, çok sayıda pankart ile alanda bulunan katılımcıların çevre mücadelesine ilişkin sloganları dile getirmesi ile son buldu.

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği ile Çanakkale Belediyesi ortaklığında düzenlenen etkinliğe; CHP Bursa Milletvekili ve aynı zamanda Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Çanakkale Milletvekili ve Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP YDK Üyesi Serdar Soydan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Edremit Belediye Başkanı ve aynı zamanda Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı Selman Hasan Arslan, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, il, ilçe ve beldelerin belediye başkanları, Belediye ve İl Genel Meclisi Üyeleri, siyasi partilerin, çevre örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının ve sendikaların temsilcileri başta olmak üzere çok sayıda kentli ve kent dışından davetli katıldı.

Kaynak: Bültenler