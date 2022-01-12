Kazdağları gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü - Haberler
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Kazdağları gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü

Kazdağları gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü
AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Havran ve Edremit ilçeleri ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesi arasında kalan Kazdağları bölgesinde kar etkili oluyor.

Balıkesir'in Havran ve Edremit ilçeleri ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesi arasında kalan Kazdağları bölgesinde kar etkili oluyor.

Gece başlayıp etkisini sürdüren yağış nedeniyle beyaza bürünen bölgede kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Edremit, Havran ile Kalkım'ı birbirine bağlayan ve Kazdağları'ndan geçen kara yolu, Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Karayolları ekiplerinin yoğun mesaisi ile açık tutuluyor. Ekipler bölgede küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yolun bu bölümünde seyredecek sürücülerin zincir, çekme halatı ve kış lastiği konusunda tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Bölgede kar yağışının yarın akşama kadar aralıklarla şiddetini artırarak sürdürmesi bekleniyor.

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AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri

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