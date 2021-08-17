Kazdağları eteklerindeki zeytinlik yangını devriyelerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü
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Kazdağları eteklerindeki zeytinlik yangını devriyelerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü

Kazdağları eteklerindeki zeytinlik yangını devriyelerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, orman devriyesinin dikkati sayesinde kısa sürede söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, orman devriyesinin dikkati sayesinde kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dereli Mahallesi Babaçam mevkiinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek ilerlemeye başladı. Bu sırada bölgede devreye gezen orman ekibi dumanı fark ederek yangına ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiyeler de yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarına katkıda bulundu. Yangın devriyesinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın 200 metrekare alanda etkili oldu. Kazdağları eteklerinde çıkan yangın yaklaşık yarım saatlik bir çalışma ile söndürüldü. - BALIKESİR

Kazdağları eteklerindeki zeytinlik yangını devriyelerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü
Kazdağları eteklerindeki zeytinlik yangını devriyelerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü
Kazdağları eteklerindeki zeytinlik yangını devriyelerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü
Kazdağları eteklerindeki zeytinlik yangını devriyelerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü
Kazdağları eteklerindeki zeytinlik yangını devriyelerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kazdağları eteklerindeki zeytinlik yangını devriyelerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü - Haberler
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