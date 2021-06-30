Kazdağları ateş kuşuna emanet
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Kazdağları ateş kuşuna emanet

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Haberler | Güncel

- Kazdağları ateş kuşuna emanet Kazdağları ve Kuzey Ege'de orman yangınlarında hizmet verecek Ateş Kuşları olarak adlandırılan helikopter göreve başladı.

- Kazdağları ateş kuşuna emanet

BALIKESİR - Kazdağları ve Kuzey Ege'de orman yangınlarında hizmet verecek Ateş Kuşları olarak adlandırılan helikopter göreve başladı.

2020 model Mi-8 tipi yangın ve arama kurtarma helikopteri Kazdağları ve çevresinde olası orman yangınlarına müdahale edecek. Kazdağları ve Kuzey Ege'de orman yangın sezonu başlamasıyla birlikte önlemler artırılmaya başlandı. Orman Bakanlığı tarafından tüm yurtta riskli bölgelerde olduğu gibi Kazdağları ve Kuzey Ege ormanları da geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda Ateş Kuşları'na emanet. Kiralanan ve gündüz her hava şartında uçuş yapabilen Mi-8 tipi yangın ve arama kurtarma helikopteri Balıkesir'in Edremit ilçesi Zeytinli Orman Deposu'ndaki helikopter pistinde göreve başladı.

Yangın ihbarı yapıldıktan sonra 10 dakikada havalanan ve bambi denilen özel aparatı ile 3 ton suyu yangın alanına taşıyabilen helikopter ekstra yakıt tankları ile 5 saat havada kalabiliyor. Helikopterin Türk pilotu Alperen Aydın, "7 yıldır orman yangınları ile mücadelede çalışıyorum. Helikopterimiz 2020 model bir helikopter. Kendi ağırlığı 14 ton. Bambi olarak isimledirdiğimiz alttaki su haznesi 3 ton su alıyor. Bir orman yangınlarına bir seferde 3 ton su atıyoruz. En yakın su kaynağı neredeyse oradan suyu alıp hızlı bir müdahale ile yanın büyümeden müdahale etmek amacıyla uçuyoruz" dedi.

Kazdağları ateş kuşuna emanet
Kazdağları ateş kuşuna emanet
Kazdağları ateş kuşuna emanet
Kazdağları ateş kuşuna emanet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas

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