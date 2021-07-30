Kazdağı Milli Parkı ziyaretçi girişine kapatıldı
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Kazdağı Milli Parkı ziyaretçi girişine kapatıldı

Kazdağı Milli Parkı ziyaretçi girişine kapatıldı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer alan Kazdağı Milli Parkı, orman yangını riski nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer alan Kazdağı Milli Parkı, orman yangını riski nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı.

Edremit Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ile Kazdağı Milli Parklar sınırları dahilinde bulunan Düden, Padişah Pınarları, Şahindere Kanyonu, Beypınarı, Kazdağı Tabiatı Koruma Alanı, Kirsealanı, Akyer, Cam Seyir Terası ve Yörükküpü mevkilerindeki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Ayrıca Hasanboğuldu ve Pınarbaşı günübirlik kullanım alanları haricinde mangal, semaver ve ateş ile anız yakılmaması kararı alındı.

Tespit edilen aykırılıklara karşı ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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