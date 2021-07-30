Kazdağı Millî Parkı'na girişler yasaklandı
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Kazdağı Millî Parkı'na girişler yasaklandı

Kazdağı Millî Parkı'na girişler yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kazdağı Milli Parkına girişler Balıkesir Valiliğince alınan karar doğrultusunda kapatıldı.

Kazdağı Milli Parkına girişler Balıkesir Valiliğince alınan karar doğrultusunda kapatıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak Kazdağı Milli Parkımız'ın gelecek nesillere taşınması maksadıyla ülkemizde orman yangınlarının artması ve Balıkesir Valiliği'nin 29.07.2021 tarih ve 2021/2 kararı gereği tedbir amaçlı olarak; Mehmetalan Mahallesi yalama kapısı, Avcılar Mahallesi kışladağ kapısı ve Altınoluk Mahallesi ayıkapısı ziyaretçi girişlerine kapatılmıştır. Hasanboğuldu ve Pınarbaşı Günü Birlik Kullanım Alanları ile cam seyir terası hariç tüm Milli Park sahası ziyaretçi girişlerine kapatılmıştır. Yangına hassas olan Milli Parkımızda 30 Temmuz 2021 tarihi itibariyle her türlü faaliyete izin verilmeyecektir" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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