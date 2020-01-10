Kazazedelere ilk onlar ulaştı; 3 kişi pervaneye tutunmuş bağırıyordu

10.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:07

SARIYER Kilyos açıklarında bir tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesindeki 3 mürettebatın kurtarılma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazazedelerin yardımına koşan balıkçılar, tankerdekilerin yardım için herhangi bir şey yapmadıklarını iddia etti.

Kilyos'un 6 mil açıklarında 06.35 sıralarında meydana gelen kazada, Rus bayraklı Glard 2 adlı tanker ile Türk bayraklı Coşkun Ali Demir adlı balıkçı teknesi çarpıştı. Geminin ortadan çarpmasının ardından alabora olan tekne 3 kişiyle birlikte batarken, 3 mürettebat da o esnada kaza yerinden geçen Mahmut Sefa adlı balıkçı teknesi çalışanlarınca kurtarıldı. Kurtarma Mahmut Sefa adlı teknenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, teknenin battığını gören Mahmut Sefa adlı teknenin personeli önce can simidini alıyor. Tekne alabora olmuş diğer teknenin yanına yanaştırılarak pervaneye tutunmuş 3 kişi kurtarılıyor. Daha sonra batan teknedekilerin yakınları, bir başka tekne ile yanaşarak kazazedeleri alıyor. Kazazedeler yakınlarına sarılıyor. Bir süre sonra kaza yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri kazazedeleri, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı Limanı'na götürmek için bota alıyor.

3 KİŞİ PERVANEYE TUTUNMUŞ BAĞIRIYORDU

Alabora olan balıkçı teknesinin pervanesine tutunarak yardım isteyen kazazedeleri fark ederek yardıma koşan Mahmut Sefa adlı teknenin mürettebatlarından Mustafa Demir, kendilerinin de balık avlamak için denize açıldıklarını belirterek "Biz seyir halinde gidiyorduk. Babam dümendeydi, olayı gördüğü anda yavaşladı. Baktığımda tekne alabora olmuştu. 3 kişi bağırıyordu. Tekne alabora olunca pervane üste çıktığı için pervaneden tutuyorlardı. Biz yanaştık, önce can simidini atmaya çalıştık. Babam, güçleri kalmadığı için düşebilir korkusuyla 'tekneyi yanaştırayım, öyle alalım' dedi. Tekneyi yanaştırdık. Acele etmeden hepsini tek tek, yavaş yavaş aldık.Üçünü de aldık içeri. Bir tanesinin gücü, kuvveti gitmişti. Ötekiler çok iyiydi. Gücü giden 15-20 dakika yerde yattı. Üstünü başını çıkarttık, bizde olan çamaşırlardan verdik. Biz teknedekileri aldık 1 bilemedin 1.5 dakika sonra tekne sulara gömüldü. Kurtardıklarımızdan biri ağlıyordu; 'gemi bizi görmedi' diyordu" diye konuştu.

TANKERDEKİLER KAZAZEDELERE YARDIM ETMEDİTeknenin bir başka personeli Mustafa Yılmaz ise kendilerinden başka kimsenin yardım etmediğini belirterek "Gemi balıkçı teknesine vurmuş. Ortadan vurduğu gibi tekneyi epey sürüklemiş, tekne alabora olmuş. Kaptanımız fark ettiğinde bizi bilgilendirdi. Aşağıdan çıktığımız gibi adamlara hemen halat atmaya çalıştık. Ters dönen kayığın pervane kısmına tutunmuşlardı. Kaptan tekneye sıfır yanaştı. Adamları aldık, 1.5 dakika sonra tekne battı, gözlerden kayboldu. Suyun üstüne baktık, kimseyi göremeyince adamları içeri aldık. Adamlarla ilgilenmeye başladık, ilk yardım müdahalesi yapmaya çalıştık. Üstlerindeki ıslak elbiseleri çıkarttık, yorgan sardık. Anons geçtik sahil güvenliğe. Çarpan gemidekiler, 4-5 tayfa seyrediyorlardı olayı, net halde görüyorlardı. Tekne dönmüş, adamlar orada yaşam mücadelesi veriyorlardı, herhangi bir müdahalede bulunmuyorlardı. Adamlarla biraz münakaşa yaşadık ama adamlar Türkçe bilmediği için bir şey olmadı" dedi. KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORKazayla ilgili olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 'Gemi kazasıyla ilgili İstanbul Türkeli 5 mil kuzeyinde ticari gemi ile trol teknesinin çarpışması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Alemdar Gemisi ivedilikle bölgeye intikal etmiştir. TCG Alemdar gemisinde özel ihtisaslı personel ve gelişmiş su altı arama cihazları ile yapılan aramada batan tekne 77 metre derinlikte tespit edilmiş, personeline yönelik kurtarma faaliyetleri devam etmektedir' denildi.

Kaynak: DHA