Kazazedelere ilk müdahaleyi kazaya karışan diğer aracın hemşire sürücüsü yaptı

Takla atan otomobilden görüntü Hemşirenin olayı anlatması Kazazedelere ilk müdahaleyi kazaya karışan diğer aracın hemşire sürücüsü yaptıADANA - Adana'da devrilen otomobildeki yaralılara kazaya karışan diğer aracın hemşire olan sürücüsü müdahale etti.