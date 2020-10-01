Kazazedelere ilk müdahaleyi kazaya karışan diğer aracın hemşire sürücüsü yaptı
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Kazazedelere ilk müdahaleyi kazaya karışan diğer aracın hemşire sürücüsü yaptı

01.10.2020 19:49 | Son Güncelleme: 01.10.2020 20:17

Takla atan otomobilden görüntü Hemşirenin olayı anlatması Kazazedelere ilk müdahaleyi kazaya karışan diğer aracın hemşire sürücüsü yaptıADANA - Adana'da devrilen otomobildeki yaralılara kazaya karışan diğer aracın hemşire olan sürücüsü müdahale etti.

Takla atan otomobilden görüntü

Hemşirenin olayı anlatması

Kazazedelere ilk müdahaleyi kazaya karışan diğer aracın hemşire sürücüsü yaptı

ADANA - Adana'da devrilen otomobildeki yaralılara kazaya karışan diğer aracın hemşire olan sürücüsü müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, hemşire Funda Coşkun yönetimindeki 01 FIF 28 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden Eyüp Tıraş idaresindeki 01 GM 465 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Tıraş yönetimindeki otomobil devrildi.

Devrilen otomobildeki iki yaralıya ilk müdahaleyi, kazaya karışan diğer aracın sürücüsü hemşire Coşkun yaptı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazazedelere ilk müdahaleyi kazaya karışan diğer aracın hemşire sürücüsü yaptı
Kazazedelere ilk müdahaleyi kazaya karışan diğer aracın hemşire sürücüsü yaptı
Kazazedelere ilk müdahaleyi kazaya karışan diğer aracın hemşire sürücüsü yaptı
Kazazedelere ilk müdahaleyi kazaya karışan diğer aracın hemşire sürücüsü yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 20:17:50. #1.15#
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