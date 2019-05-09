Kazazedelerden Etkilenip, Gönüllü Trafik Eğitmeni Oldu

SAMSUN'da yardımcı personel olarak çalıştığı hastanede kazazedelerden etkilenip gönüllü trafik eğitmeni olan Muhammet Ali Cerrahoğlu (39), hayata geçirdiği 'Minik kalplere trafik eğitimi' projesiyle il il dolaştığı okullarda anasınıfı öğrencilerine sunumlar yapıp, trafik bilinci oluşturuyor. Kendi imkanlarıyla projeyi yürüten Cerrahoğlu, "Amacım bu projeyi ülkemizin dört bir tarafında uygulamak" dedi.

?Samsun'da bir hastanede yardımcı personel olarak çalışan Muhammet Ali Cerrahoğlu, tanık olduğu kazazedelerin durumu ve ağabeyi Süleyman Cerrahoğlu'nun Japonya'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirmesinden etkilenerek, kendisini toplumda trafik bilinci oluşturmaya adadı. Muhammet Ali Cerrahoğlu, trafik üzerine eğitimler alıp kurs programlarına katıldı, eğitimci sertifikası aldı.

Cerrahoğlu, anasınıfı öğrencilerine trafik kurallarını anlatıp toplumda trafik bilinci oluşturmaya karar verdi, 'Minik kalplere trafik eğitimi' adlı proje geliştirdi. Cerrahoğlu, Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün de katkısıyla resmiyet kazanan proje kapsamında, çocuklara daha kolay şekilde trafik kurallarını öğretmek için çizgi filmlerden esinlenerek, içerisinde oyunların da yer aldığı sunumlar hazırladı. Cerrahoğlu, ardından kentteki okullara giderek anasınıfı öğrencilerine trafik kurallarını anlatmaya başladı.

ARTVİN'DE MİNİKLERLE BULUŞTU

Kendi imkanlarıyla, iki yılda, yaklaşık 100 okulda anaokulu öğrencilerine gönüllü trafik eğitimi veren Muhammet Ali Cerrahoğlu, projesi kapsamında Artvin'e de gelerek Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine sunum yaptı, trafik kurallarını anlattı. Minik öğrenciler de eğlenceli buldukları sunumu ilgiyle izledi.

'HAYATIMDA TRAFİĞİN ÖNEMİ İLK SIRADA'

Trafik kurallarını oyunlar oynayıp, eğlenceli hale getirerek anlattığını belirten Muhammet Ali Cerrahoğlu, kendisini projeye adadığını söyledi. Cerrahoğlu, "Hayatımda trafiğin önemi ilk sırada. Projenin, düzenli bir şekilde ilerlemesine gayret ediyorum. Projeyi pek çok kez resmi olarak uyguladık. Kendim ayrıca kapı kapı anaokulları gezdim. Geçen sene yıllık iznimde Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon'da minik kalplerle buluştum. Amacım bu projeyi ülkemizin dört bir tarafında uygulamak ve milli proje olmasını sağlamak. Hiç bir ücret de talep etmiyorum" dedi.

Cerrahoğlu, rotasına Artvin'in yanı sıra Antalya, Alanya ve Rize'yi de dahil ettiğini, buradaki anaokullarında da minik öğrencilerle bulaşacağını sözlerine ekledi.

- Artvin

Kaynak: DHA