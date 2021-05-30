Kazayla arkadaşı tarafından vurulmuştu, son yolculuğuna uğurlandı
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Kazayla arkadaşı tarafından vurulmuştu, son yolculuğuna uğurlandı

Kazayla arkadaşı tarafından vurulmuştu, son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Hendek ilçesinde arkadaşı tarafından silahla başından kaza ile vurulduktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybeden Ramazan Günaydın son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde arkadaşı tarafından silahla başından kaza ile vurulduktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybeden Ramazan Günaydın son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 4 gün önce Hendek ilçesi Bayraktepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. ile oturmakta olan Ramazan Günaydın, iddiaya göre kaza ile arkadaşı tarafından vuruldu. Başına isabet eden kurşun sonrasında kanlar içerisinde yere yığılan Günaydın için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Günaydın, buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Başına isabet eden kurşun çıkarılamayan Günaydın, 3 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Arkadaşını vuran ve jandarmadaki ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan T.Ç.'nin tekrar gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilmesi beklenirken, hayatını kaybeden Ramazan Günaydın ise Hendek ilçesi Dereboğazı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hendek Aile Kabristanlığına defnedildi. - SAKARYA

Kazayla arkadaşı tarafından vurulmuştu, son yolculuğuna uğurlandı
Kazayla arkadaşı tarafından vurulmuştu, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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