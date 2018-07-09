Kazayı Üstlendi, 1 Kinin Öldüğünü Öğrenince İtiraf Etti

– BURDUR'da otomobille çarpışan motosikletteki Mehmet Çeltik (81) yaralanırken, eşi Şükriye Çeltik (80) yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan ve polisin çalışması sonucu yakalanan otomobil sahibi Barış K. aracı önce kendinin kullandığını, ancak olayda 1 kişinin öldüğünü öğrenince otomobili bir gün önce arkadaşı Fuat U.'ya verdiğini ve bu kişinin denetimli serbestlık hakkını kaybetmemesi için üstlendiğini itiraf etti.

Kaza, sabah saatlerinde Bülent Ecevit Bulvarı Valilik- Tugay kavşağında meydana geldi. Mehmet Çeltik'in kullandığı 15 NE 918 plakalı motosikletle sürücüsü henüz belirlenemeyen 15 DS 180 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Mehmet Çeltik ile motosikletteki eşi Şükriye Çeltik yaralandı. Otomobil sürücüsü ise aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

ÖNCE ÜSTLENDİ, 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE İTİRAF ETTİ

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Şükriye Çeltik saat 15.00 sıralarında hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sırasında Mehmet ve Şükriye Çeltik'in başlarında kask olup olmadığı öğrenilemedi.

Polis kazaya karışan otomobili bir süre sonra terk edilmiş halde buldu. Araç sahibi olan Barış K.'yi yakalayan polis ifadesi için merkeze götürdü. İlk ifadesinde aracı kendisinin kullandığını söyleyen Barış K., Şükriye Çeltik'in yaşamını yitirmesinin ardından ifadesini değiştirerek aracını dün akşam arkadaşı Fuat U.'ya verdiğini, kazayı onun yaptığını ve arkadaşının denetimli serbestlik hakkını kaybetmemesi için suçu üzerine aldığını öne sürdü. Barış K.'nin işlemleri sürerken, polis Fuat U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. - Burdur