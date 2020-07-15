Kazayı izleyenler ile yaralı yakınları arasında kavga çıktı
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Kazayı izleyenler ile yaralı yakınları arasında kavga çıktı

Kazayı izleyenler ile yaralı yakınları arasında kavga çıktıKARAMAN'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kazayı izleyenler ile yaralı yakınları arasında kavga çıktı
15.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:39

Kazayı izleyenler ile yaralı yakınları arasında kavga çıktı

KARAMAN'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralı yakınları, iddiaya göre kaza yerini izleyenlere 'Niye izliyorsunuz?' diye tepki göstermesi üzerine aralarında kavga çıktı. Polis müdahale ederek, kavgayı ayırdı.  Kaza, saat 00.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi köprülü kavşağında meydana geldi. Umut Bakırcı yönetimindeki 70 M 0054 plakalı minibüs, Ömer Ayaş'ın kullandığı 42 DDY 50 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Ayaş ve yanındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza almadan yaralanan minibüs sürücüsü Bakırcı da aracını terk edip olay yerinden uzaklaştı. 'NİYE İZLİYORSUNUZ?' KAVGASI 

Kazayı duyup olay yerine gelen yaralı yakınları, çevrede durup, kaza yerini izleyenlere 'Niye izliyorsunuz?' diye tepki göstermesi üzerine aralarında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis müdahale ederek ayırdı. Kavga edenler dağılırken, kazaya karışan araçlarda otoparka çektirildi. 


Kaynak: DHA

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