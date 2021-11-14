Kazaya yardım için dükkanı kilitleyip çıktı, saniyeler sonra marketine otomobil girdi - Haberler
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Kazaya yardım için dükkanı kilitleyip çıktı, saniyeler sonra marketine otomobil girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kazaya yardım için dükkanı kilitleyip çıktı, saniyeler sonra marketine otomobil girdi

Antalya'da oğlunun arkadaşının kaza yaptığını öğrenince yardıma gitmek için dükkanı kapatan adamın marketine 30 saniye sonra otomobil girdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da oğlunun arkadaşının kaza yaptığını öğrenince yardıma gitmek için dükkanı kapatan adamın marketine 30 saniye sonra otomobil girdi. Kazada yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında Kadıoğlu Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Manavgat istikametine giden ve sürücüsü belirlenemeyen 48 AGG 194 plakalı otomobil kavşakta bir araca çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç daha sonra yol kenarındaki markete girdi. Kimsenin yara almadığı kazada iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, market sahibinin kazadan 30 saniye önce oğlunun arkadaşının kaza yaptığını öğrenince yardıma gitmek için dükkanı kapattığı öğrenildi.

"Bu ikinci kazamız"

Daha önce de dükkanına otomobil girdiğini belirten market sahibi Hüseyin Tekinaslan, "Oğlumla birlikte dükkanı kapattık, arkadaşları kaza yapmış dedi hem ona bakalım hem de eve gidelim diye. Tam aracın yanına gittik, 30 saniye sonra arkamızdan gümbürtü oldu. Önce bir aracın kavşakta bir araca vurduğunu gördük. Sonra kontrolünü kaybedip bizim dükkana girdiğini gördük. Koştuk, geldik otomobilin içinde bir kadın, bir erkek vardı. Onlar da yara almadan kurtulmuşlar. Diğer çarpmış olduğu araçtakiler de yara almadan kurtulmuşlar. Daha sonra polis ekipleri ile olay yeri inceleme geldi. Bizde karakola gidip ifade verdik. Yaklaşık 2 yıl önce yine bir kaza oldu. 19 yaşındaki çocuğa çarpıp dükkanımızın içine soktu. Çocuk vefat etti, sürücü ise ayağı sakat bir şekilde kaldı. Bu ikinci kazamız. Allah daha büyüğünü göstermesin" diye konuştu. - ANTALYA

Kazaya yardım için dükkanı kilitleyip çıktı, saniyeler sonra marketine otomobil girdi

Kazaya yardım için dükkanı kilitleyip çıktı, saniyeler sonra marketine otomobil girdi

Kazaya yardım için dükkanı kilitleyip çıktı, saniyeler sonra marketine otomobil girdi

Kazaya yardım için dükkanı kilitleyip çıktı, saniyeler sonra marketine otomobil girdi

Kazaya yardım için dükkanı kilitleyip çıktı, saniyeler sonra marketine otomobil girdi

Kazaya yardım için dükkanı kilitleyip çıktı, saniyeler sonra marketine otomobil girdi

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