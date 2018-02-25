Kazaya Neden Olan Tır Kayıplara Karıştı

Sıkıştırdığı iki aracın kaza yapmasına ve iki kişinin yaralanmasına neden olan tır sürücüsü, durmayarak yoluna devam etti. Kaza anları güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre; olay bugün 13.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolunda meydana geldi. Erzincan istikametinde seyreden, sürücüsü belirlenemeyen tır, aynı istikamette gitmekte olan Volkan Tutal yönetimindeki 06 L 2488 plakalı otomobile ve H.M.S. yönetimindeki 58 DR 057 plakalı otomobile çarptı. Araçlardan biri şarampole düştü. Kazada H.M.S ve M.S. yaralandı. Yaralılar ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Şarampole düşen aracın sürücüsü Volkan Tutal, tır sürücüsünün kendilerini önce sıkıştırıp ardından çarparak uzaklaştığını söyledi. Kazaya neden olup kaçan tırın bulunması için araştırma başlatıldı. Kazada aracın şarampole düşmesi olay yerindeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. - SİVAS