Kazaya Müdahale Eden Polislere Otomobil Çarptı: 2 Yaralı

Şile yolunda trafik kazasına müdahale eden 2 polis memuru, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Taşdelen-Şile Yolu üzerinde maddi hasarlı trafik kazasına bakan polislere, ardından da ekip otosuna çarparak kaçtı.



Kazada hafif yaralanan 2 polis memuru, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Yolu bir süre trafiğe kapatan ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.



Kaçan aracın plakası ile sürücüsünün kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.