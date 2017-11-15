Kazaya Müdahale Eden Polislere Otomobil Çarptı: 2 Yaralı
Şile yolunda trafik kazasına müdahale eden 2 polis memuru, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Şile yolunda trafik kazasına müdahale eden 2 polis memuru, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Taşdelen-Şile Yolu üzerinde maddi hasarlı trafik kazasına bakan polislere, ardından da ekip otosuna çarparak kaçtı.
Kazada hafif yaralanan 2 polis memuru, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yolu bir süre trafiğe kapatan ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kaçan aracın plakası ile sürücüsünün kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.