- Kazaya kızdı havaya ateş açtı

Sivas'ta iki aracın karıştığı trafik kazasının ardından olay yerine gelen sürücünün oğlu kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açtı.

SİVAS - Sivas'ta iki aracın karıştığı trafik kazasının ardından olay yerine gelen sürücünün oğlu kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açtı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 17.00 sıralarında Sivas- Ankara karayolu Otogar kavşağında meydana geldi. Kazada Ankara istikametine giden M.K. idaresindeki 34 JZ 9016 plakalı kamyonet kavşaktan yola giriş yapan A.D. idaresindeki 58 FN 028 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından kazada kimse yara almazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kazanın ardından 34 JZ 9016 plakalı kamyonet sürücüsünün oğlu H.K. olay yerine geldi. H.K.'nın olay yerine gelmesi ile kısa sürede iki taraf arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında kazaya sinirlenen H.K. yanında bulunan kuru sıkı tabanca ile hava 1 el ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları kısa sürede sakinleştirirken H.K. da bulunan kurusıkı tabancaya el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerine gelerek çevrede inceleme yaptı. Kuru sıkı silahla havaya ateş açan H.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza ve olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA