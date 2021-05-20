Kazaya karışıp kaçan sürücüye 7 bin 180 TL ceza
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Kazaya karışıp kaçan sürücüye 7 bin 180 TL ceza

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Haberler | 3. Sayfa

Kazaya karışıp kaçan sürücüye 7 bin 180 TL ceza Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazaya karışıp hasarlı aracıyla kaçan sürücü trafik ekipleri tarafından 500 metre ileride yakalandı.

Kazaya karışıp kaçan sürücüye 7 bin 180 TL ceza

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazaya karışıp hasarlı aracıyla kaçan sürücü trafik ekipleri tarafından 500 metre ileride yakalandı. Sürücüye 7 bin 180 TL cezai işlem uygulandı.

Kaza Mahmudiye Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi. Mahmudiye mahallesi 2. Köprülü sokak üzerinden Ertuğrulgazi caddesi üzerine çıkan sürücü Engin Ç. idaresindeki 16 HN 684 plakalı otomobil, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Batuhan A. idaresindeki 16 U 9897 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücü Engin Ç. yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Batuhan A. kaza yerinden hasarlı aracıyla kaçtı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Trafik Ekipleri olay yerinden kaçan araç sürücüsü bulmak için çalışma başlattılar. Aramalar başarı ile sonuçlandı.

Kaza yerinden kaçan sürücü ve aracı, olay yerinden 500 metre ileride Mahmudiye mahallesi Kısmet sokak üzerinde boş bir arsa da yakalandı. Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde sürücünün ehliyetsiz ve 0.8 promül alkollü olduğu öğrenildi.

Sürücü Batuhan'a alkollü araç kullanmaktan 1339 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazaya karışıp kaçan sürücüye 7 bin 180 TL ceza
Kazaya karışıp kaçan sürücüye 7 bin 180 TL ceza
Kazaya karışıp kaçan sürücüye 7 bin 180 TL ceza
Kazaya karışıp kaçan sürücüye 7 bin 180 TL ceza
Kazaya karışıp kaçan sürücüye 7 bin 180 TL ceza
Kazaya karışıp kaçan sürücüye 7 bin 180 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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