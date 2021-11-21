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Kazaya karışan ünlü isim polisi beklemeden kaçtı

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Kazaya karışan ünlü isim polisi beklemeden kaçtı

Sinan Engin ve şarkıcı Seda Sayan'ın oğulları Oğulcan Engin ile yaşadığı kısa süreli aşkla adını duyuran YouTuber Ala Tokel, önceki gece Ulus'ta trafik kazasına karıştı. İşte detaylar...

ULUS, BARTIN (Snob Magazin) -

Ala Tokel'in özel şoförü, Ulus'ta 07 plakalı bir araca çarptı. Basın mensuplarının gelmesiyle panik yapan Tokel, olay yerinden ayrılmaya çalıştı. Çarptığı araçtaki şahıslar, ünlü YouTuber'a, "Araç kiralık, polis çağıracağız" dedi. Bu sırada Beyaz TV kameramanı Mustafa Akdağ, görüntü alıyordu. Ala Tokel, görüntü alan kameramana, "Ne çekiyorsun?" diye tepki gösterdi.

Özel şoförü ise gazetecilere müdahale ederek, görüntü almalarını engellemeye çalıştı. Gazetecilerin kameralarına müdahale etmeye çalışan şoförünü ikaz dahi etmeyen Tokel, bir erkek arkadaşının gelmesiyle, polisi beklemeden olay yerinden uzaklaştı.

Polisin gelmesini bekleyen 07 plakalı kiralık otomobilin içinde bulunan kişiler, trafik kazası nedeniyle youtuber Ala Tokel hakkında şikayetçi oldular.

Kazaya karışan ünlü isim polisi beklemeden kaçtı

Kazaya karışan ünlü isim polisi beklemeden kaçtı

Kazaya karışan ünlü isim polisi beklemeden kaçtı

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