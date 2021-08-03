Kazaya karışan TIR çekiciyle kaldırıldığı sırada alevlere teslim oldu
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Kazaya karışan TIR çekiciyle kaldırıldığı sırada alevlere teslim oldu

Kazaya karışan TIR çekiciyle kaldırıldığı sırada alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da başka bir TIR'a arkadan çarpan TIR'daki boya kovaları yola döküldü.

Bursa'da başka bir TIR'a arkadan çarpan TIR'daki boya kovaları yola döküldü. Yol mavi renge boyanırken, yaralı TIR şoförü hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen TIR ise, çekici yardımıyla kaldırıldığı sırada aniden alev topuna döndü. O anlar kameralara yansıdı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Bursa-İstanbul yolunda Gemlik'in Kurtul mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol şeritten giden 10 ADK 899 plakalı TIR'a arkadan çarpan 35 HA 5742 plakalı TIR kullanılamaz hale gelirken, yaralı sürücü sıkıştığı yerden sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. TIR'ın dorsesinde bulunan mavi renkteki boya kovaları ise yola saçıldı. Bursa-İstanbul yolu mavi renge dönerken, araç trafiği polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlandı. Sabah işine gitmek isteyen birçok kişi ise sıcak havada araçlarında zor anlar yaşadı.

Bu arada, kaza yerinden uzun çabalarla kaldırılan ve çekici marifeti ile otoparka getirilen TIR, park edildiği sırada yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen TIR tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı. Kaza sebebiyle kapanan Bursa-İstanbul yolu ise tekrar trafiğe açıldı. - BURSA

Kazaya karışan TIR çekiciyle kaldırıldığı sırada alevlere teslim oldu
Kazaya karışan TIR çekiciyle kaldırıldığı sırada alevlere teslim oldu
Kazaya karışan TIR çekiciyle kaldırıldığı sırada alevlere teslim oldu
Kazaya karışan TIR çekiciyle kaldırıldığı sırada alevlere teslim oldu
Kazaya karışan TIR çekiciyle kaldırıldığı sırada alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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