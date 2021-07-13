Son dakika: Kazaya karışan sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı
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Son dakika: Kazaya karışan sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Kazaya karışan sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde idaresindeki kamyoneti ile kazaya karışan sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı.

Kazaya karışan sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde idaresindeki kamyoneti ile kazaya karışan sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Tekirdağ-Malkara yolunda meydana geldi. İddiaya göre E.Ç. hakimiyetindeki 59 EG 381 plakalı kamyoneti ile Süleymanpaşa'dan Malkara ilçesinde doğru seyir halindeyken önünde bulunan E.Y.'nin idaresindeki 43 EN 125 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile E.Ç. olduğu yerde yaralanarak sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için aracın kapılarını keserek kurtarma operasyonuna başladı. Sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sırasında, canı yanan sürücü zor anlar yaşadı. Kaza yerine gelen ekipler, sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu güçlükle çıkardı. Yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler olduğu öğrenilen yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemleri aldı.

Son dakika: Kazaya karışan sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı
Son dakika: Kazaya karışan sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı
Son dakika: Kazaya karışan sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı
Son dakika: Kazaya karışan sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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