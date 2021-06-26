Kazaya karışan öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi
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Kazaya karışan öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | Güncel

Kazaya karışan öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giderken kaza yapan bir öğrenci ile yolunu kaybeden bir öğrenciyi polis ekipleri sınava yetiştirdi.

Kazaya karışan öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi

OSMANİYE - Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giderken kaza yapan bir öğrenci ile yolunu kaybeden bir öğrenciyi polis ekipleri sınava yetiştirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavına geç kalan öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti. Sınava ailesiyle gelirken Atatürk Caddesi ile Güney Çevre Yolu kavşağında maddi hasarlı trafik kazasına karışan bir öğrenci ile yolunu kaybeden bir öğrenciyi Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri sınava yetiştirdi.

Ayrıca sınav için gerekli belge hazırlığı yaparken kimliğinin kaybolduğunu fark eden Abdulkadir Kaplan da polis ekiplerinden yardım istedi. Nüfus müdürlüğünden kimliği çıkartılan öğrenci, sınava gireceği Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna polis ekipleri tarafından yetiştirildi.

Kazaya karışan öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi
Kazaya karışan öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi
Kazaya karışan öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi
Kazaya karışan öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

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