Kazaya karışan ehliyetsiz sürücüye para cezası

SİVAS'ta, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

SİVAS'ta, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Müslüm Kucu'ya 2 bin 473 lira para cezası kesildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. Cem Özdemir yönetimindeki 34 AD 2335 plakalı kargo minibüsü ile Müslüm Kucu'nın kullandığı 44 KP 824 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kucu ile yanında bulunan Ümit Uyar hafif yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinde, otomobil sürücüsü Müslüm Kucu'nun ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kucu'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira para cezası kesildi. Aynı oranda bir cezanın da otomobilin ruhsat sahibine yazıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA